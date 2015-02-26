Под Нацбанком милиция бульдозером снесла палатку протестующих

Об этом hromadske.tv сообщили протестующие.

"Милиция снесла бульдозерами палатку, где мы пытались спрятаться от дождя. Милиция поехала на нас бульдозером. Дошло до драки активистов с правоохранителями. У нескольких людей есть кровь и травмы", - рассказали они.

Отмечается также, что к зданию банка подъехали несколько автомобилей милиции и ГАИ.

Движение на нескольких улицах в правительственном квартале в четверг вечером было перекрыто. В частности, на части улицы Институтской и Садовой. Территорию патрулировало несколько патрулей ГАИ.

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Как рассказали "Громадському ТБ" активисты, которые по состоянию на 22.30 оставались под зданием Нацбанка, в пятницу была запланирована акция валютных заемщиков.

"Год мы уже ходим, просим, ​​чтобы помогли решить нашу проблема", - рассказал один из организаторов Александр Ивлев.

Он объяснил, что когда начался дождь, организаторы постаивли тент, чтобы люди могли спрятаться. После того, как по требованию милиции убирать его активисты отказались, приехали несколько машин с силовиками. Как считают активисты, это были бойцы Национальной гвардии.

По информации пресс-службы "Финансового майдана", пострадали четыре человека.