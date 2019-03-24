Вятрович объяснил, почему его "напрягают" русскоязычные националисты

Также историк уточнил, что следует различать украинских националистов и украинских патриотов.

Русский язык является "оружием против украинской нации", поэтому существование русскоязычных украинских националистов невозможно.

Об этом сказал директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович, комментируя свое заявление о национализме и русском языке, передает "Обозреватель" При этом историк уточнил, что следует различать украинских националистов и украинских патриотов.

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"Я абсолютно спокойно отношусь к русскоязычным украинцам, более того, многие из них являются настоящими патриотами, которые готовы защищать страну, некоторые из них даже отдали свои жизни за это. Но когда мы говорим об украинском национализме, это немного другое явление, чем патриотизм", – пояснил директор УИНП.

Вятрович отметил, что национализм связан не с понятиями государства или родины, а с понятием нации, а украинская нация невозможна без украинского языка.

"Украинский язык является одной из определяющих характеристик, которые делают украинскую нацию украинской. Поэтому я считаю, что не украиноязычные украинские националисты невозможны. Возможны националисты, но они будут не украинские. Для украинского националиста не отстаивать украинский язык является абсолютно невозможным, потому что украинский язык является основой национальной идентичности", – заявил он.

"Когда мы говорим о русскоязычных националистах, надо понимать, что русский язык был и, к сожалению, остается оружием против украинской нации, против украинцев как национальной общности. Это речь, которая была инструментом денационализации украинцев", – добавил Вятрович.

Ранее директор Украинского института национальной памяти на своей странице в Facebook написал, что он спокойно относится к русскоязычным украинцам, но его «напрягают русскоязычные националисты, потому что они в основном не украинские».