В центр Киева стянули правоохранителей (фото)

За порядком в центре столицы следят 1,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев.

"Национальные дружины" и "Нацкорпус" проводят в Киеве акцию "Свинарчуков Порошенко – за решетку!", в которой, со слов организаторов, примут участие 10 тысяч человек.

В связи с этим, на службу в центре столицы заступили полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины, в целом 1,5 тысячи правоохранителей, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"В связи с проведением мероприятий движение транспорта в центре Киева ограничено. Поэтому просим учесть эту информацию и выбирать другие маршруты движения", - предупреждают полицейские.

Как сообщал УНИАН, в минувшую субботу активисты "Нацкорпуса" провели митинг возле Администрации президента Украины с требованием наказать виновных в хищении средств в оборонном секторе, в частности госконцерна "Укроборонпром". По дороге на Банковую участники акции бросали в воздух и в правоохранителей, которые их сопровождали, мягкие игрушки свиней.