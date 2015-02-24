В Facebook появился фальшивый аккаунт Шокина
15:34, 24 февраля 2015Общество
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Генеральная прокуратура Украины заявляет о существовании фальшивого аккаунта генпрокурора Виктора Шокина в социальной сети Facebook.
Данная страница не имеет отношения ни к Шокину, ни к прокуратуре - ГПУ / Скриншот страницы
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, «в связи с многочисленными обращениями со стороны представителей СМИ и общественности относительно того, принадлежит ли аккаунт в сети Facebook по ссылке: https://www.facebook.com/viktor.shockin?fref=ts Генеральному прокурору Украины Виктору Шокину, сообщаем следующее. Указанный аккаунт не имеет никакого отношения ни к генеральному прокурору Украины Виктора Шокина в частности, ни к ведомству Генеральной прокуратуры вообще».
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