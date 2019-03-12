"Что он несет?": Бигус прокомментировал заявление Луценко о "взломе кода диска"

Журналист заявил, что ему тяжело прокомментировать слова Луценко.

Журналист Денис Бигус прокомментировал заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что он якобы "взломал коды дисков" с материалами дел ГПУ о хищениях в оборонной сфере для своего журналистского расследования.

"Какой диск? Какой код? Что он несет? В общем, у меня нет комментариев", - сказал Бигус в комментарии корреспонденту УНИАН.

Напомним, после выхода финальной части программы "Наши деньги" о коррупционном скандале с техникой для ЗСУ Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в "оборонке".

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 миллионов гривень. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

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26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об увольнении с должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и судится с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана. 11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.