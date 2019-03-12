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В сети высмеяли выпуск в РФ монеты с Керченским мостом (фото)

15:30, 12 марта 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Лентач.

"Рубрика "Два мира - два Шапиро". В Великобритании выпустили памятную монету номиналом в 50 пенсов в честь Стивена Хокинга с изображением черной дыры, изучением которых он занимался. В России выпустили памятную пятирублевую монету в честь пятилетия присоединения Крыма", - говорится в подписи к фото монеты.

В сети тут же стали комментировать инцидент.

Центробанк России выпустил в обращение пятирублевую памятную монету к пятой годовщине оккупации Крыма. На оборотной стороне монеты на фоне солнечных лучей изображен мост над Керченским проливом, соединяющий Крым с материковой частью России. Монета выпущена тиражом в 2 млн штук.

Напомним, оккупанты начали строить Крымский мост, соединивший полуостров с Краснодарским краем, в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018 года. На сегодня продолжается строительство железной дороги через пролив.

Официальная стоимость моста - 227,9 млрд руб. Мост является самым протяженным в России, его длина - 19 км.

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Теги: #оккупация Крыма#аннексия Крыма#крымский мост