С сентября девушки смогут учиться в военных лицеях - Минобороны

Также отменяются ограничения относительно приема лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений.

С сентября этого года девушки будут иметь возможность учиться в военных лицеях.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, об этом во время брифинга сообщила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Любовь Гуменюк.

По ее словам, соответствующий проект приказа Министерства обороны уже разработан.

Гуменюк подчеркнула, что министерство устраняет препятствия для активного и полноценного участия женщин в деятельности армии, будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.

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Она сообщила, что также отменяются ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений. "Численность женщин, обучающихся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на учебу", - отметила она.

Также Гуменюк рассказала, что в Национальном университете обороны Украины им. Ивана Черняховского и Военном институте Киевского национального университета им. Тараса Шевченко реализуется "пилотный проект", в рамках которого в учебных программах вузов учитывается гендерная составляющая.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ВСУ будут готовить и проводить слаживание штабов всех уровней по процедурам стран-членов НАТО.