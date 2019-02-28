В Одессе директора госпредприятия задержали на взятке

Директор требовал деньги от коммерсанта за заключение договора ответственного хранения его имущества.

В Одессе директора государственного предприятия задержали на взятке в размере 10 тысяч гривень.

Об этом сообщает "Думская". "Правоохранители разоблачили на взятке директора государственного предприятия, который требовал и получил 10 тысяч гривен от коммерсанта за заключение договора ответственного хранения его имущества на складах ГП", - говорится в сообщении.

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Предприятие специализируется на хранении и утилизации отходов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чиновника задержали в его кабинете.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.