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В Одессе директора госпредприятия задержали на взятке

14:00, 28 февраля 2019
Общество
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Предприятие специализируется на хранении и утилизации отходов / фото УНИАН

Об этом сообщает "Думская".  "Правоохранители разоблачили на взятке директора государственного предприятия, который требовал и получил 10 тысяч гривен от коммерсанта за заключение договора ответственного хранения его имущества на складах ГП", - говорится в сообщении.

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Предприятие специализируется на хранении и утилизации отходов. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, чиновника задержали в его кабинете.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжается.

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Теги: #Одесса#взятка#чиновники