Выбор без выбора. Чем опасен скандал с Евровидением

Отбор конкурсанта от Украины на Евровидение в очередной раз закончился скандалом. От предыдущих его отличает то, что скандал вышел далеко за пределы самого конкурса и привел к тому, что победитель отбора, организованного телеканалами UA:Перший и СТБ не будет представлять нашу страну в Тель-Авиве.

Украинцы любят скандалить и редко случается, что все (или большинство) остаются довольны. Ладно, не редко – никогда. Причем, противоборствующие стороны не любят идти на компромиссы и признавать победу другой стороны.

Ни для кого не секрет, что значительная часть общества очень не любит, когда украинские артисты гастролируют по территории страны-агрессора, и это правильно. Но артисты люди такие – зачастую они там, где выгодно. А вот чиновники могли бы и подумать наперед, хотя это им обычно не свойственно.

В ситуации вокруг конкурсантов, которые были допущены к полуфиналам отбора на Евровидение – как раз просчет тех, кто сегодня активно критикует те результаты, которые были получены. Члены жюри и зрители оценивали тех, кто прошел первичные отборы – проще говоря, выбирали из того, что было предложено. И выбрали, по их мнению, лучший вариант – из тех, что были. А вот как среди вариантов изначальных оказались гастролеры в РФ или участники, которые не могут четко обозначить свою позицию в отношении российской агрессии – это вопрос именно к первичным отборам.

В ситуации вокруг конкурсантов, которые были допущены к полуфиналам отбора на Евровидение – как раз просчет тех, кто сегодня активно критикует те результаты, которые были получены

И в этом контексте хотелось бы провести аналогии (на самом деле – нет, но они как-то сами напрашиваются) с будущими президентскими выборами в Украине.

Приближенные к Банковой блоггеры и их верные порохоботы в соцсетях, комментируя высокие рейтинги кандидата в президенты Владимира Зеленского, связывают это с поддержкой со стороны молодежи, ставя в упрек политическую «незрелость» такого решения. Вспомните Марув – победу ей обеспечила преимущественно молодежная аудитория, которая является целевой аудиторией такой музыки. И в этом контексте, опять-таки, звучат упреки со стороны противников ее победы в некой «незрелости» аудитории, отдавшей за нее свои голоса.

Кто-то может сказать, что текущий «Евроскандал» сейчас невыгоден действующей власти, но это не так. Во-первых, такие истории хорошо отвлекают внимание от действительно важных проблем в государстве. Во-вторых, этот конфликт, при правильном подходе, можно достаточно легко повернуть в свою сторону, сыграв на теме патриотизма и борьбы с агрессором – и именно эту тактику выбрала команда действующего президента – и с Марув, и с Зеленским. Причем, кейс с «политически неграмотной» певицей – отличный повод проверить, готова ли общественность в очередной «проглотить» нивелирование общественного выбора. Ведь, при достаточной наглости (а в этом нынешние властьпридержащие давно переплюнули «папередников»), ничего не помешает властной команде объявить выборы, на которых победит «неправильный» кандидат, недействительными. А еще лучше – эти самые выборы, на которых ничего хорошего не сулят рейтинги ото всех социологов, перенести. Ну, ничего, что в прошлый раз история с военным положением не прокатила…

Кто-то может сказать, что текущий «Евроскандал» сейчас невыгоден действующей власти, но это не так

Только не говорите, что это – не реально. Серьезно, что помешает команде Порошенко сейчас, при прогнозируемом весьма вероятном неблагоприятном результате выборов, попытаться нивелировать электоральный провал? Под предлогом борьбы с агрессором можно и новое военное положение объявить – с переносом дат смены власти.

…И будет, как с той Марув – никто на Евровидение не поедет вообще. То есть, никого к трону Петра Алексеевича не подпустят.

Потому что ж «путиннападет».

Александр Топчий