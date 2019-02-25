В Кабмине после скандала с MARUV заговорили об изменениях в правилах отбора на Евровидение

В правительстве считают, что необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в отборе международного песенного конкурса "Евровидение" от Украины.

В правилах отбора представителя от Украины на песенный конкурс "Евровидение" нужно внести изменения, чтобы избежать скандальной ситуации, которая возникла в этом году с победительницей певицей MARUV.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой".

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"Надо, во-первых, делать изменения в самих правилах отбора. Такие изменения, которые предусматривают ограничение для тех исполнителей, которые гастролируют на территории государства-агрессора. Это даже не в законе, а в правилах отбора. Поскольку "Евровидением" в Украине занимается общественный вещатель. Потому что именно "Общественное телевидение" является членом Европейского вещательного союза, а Европейский вещательный союз проводит этот конкурс. И вот они сами определяют правила отбора. Могут вообще без каких-либо публичных конкурсов просто назначить, могут провести какой-то узкий экспертный конкурс, а могут с привлечением экспертов и также широкого голосования. Как они будут выбирать в дальнейшем – это их прерогатива, исключительное полномочие", - отметил чиновник.

По его словам, необходимо четко предусмотреть в правилах проведения отбора, что артисты, которые гастролируют или гастролировали на территории государства-агрессора, не имеют права участвовать в отборе международного песенного конкурса "Евровидение" от Украины.

"Это же не какой-то конкурс, где просто участник или участница принимают участие со своей композицией. А это конкурс, который предполагает представителя страны, то есть Украины. И, по сути, такой представитель сразу попадает под пристальный пресс внимания с разных сторон, он также является и культурным представителем, представителем нашей культуры. Он должен владеть огромным количеством вопросов, он должен соответствовать высокому статусу представителя страны, а не только самого себя. И поэтому возник этот конфликт вокруг нынешнего отбора", - добавил Кириленко.

Он подчеркнул, что участник от Украины на "Евровидении" представляет не себя, а страну.

"И поэтому есть сложная система отбора. Есть многосторонние договоры между "Общественным телевидением" и компанией, которая проводит отбор, между "Общественным телевидением" и Европейским вещательным союзом. Есть правила Европейского вещательного союза, есть правила отбора "Общественного телевидения". И здесь нигде не должно быть ни одного пробела на этом длинном пути.

И если, как заявило только что "Общественное телевидение", конкурс политизирован, и в результате требования общества, чтобы представитель Украины не гастролировал на территории государства-агрессора, и вероятный представитель отказывается этот отказ общества учесть, и говорит, что я не буду подписывать такой пункт в договоре между мной и "Общественным телевидением", – то у "Общественного телевидения" возникает вопрос: оно общественное телевидение или оно просто должно поставить галочку и закрыть глаза", - подытожил Кириленко.