"Мы не останавливаемся": KAZKA впервые высказалась после отбора на Евровидение

Группа KAZKA в финале получила всего лишь 3 балла от жюри.

Участница группы KAZKA Саша Зарицкая впервые высказалась после отбора на Евровидение.

Обращение певица опубликовала на странице группы в Instagram.

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"Финал позади. И мы благодарим всех, кто был рядом! Всем, кто поддерживал, присылал смс, лайкал и комментировал. Вас сотни, тысячи, и каждого из вас мы услышали! Мы не останавливаемся, и в дальнейшем с гордостью и любовью будем нести украинскую культуру миру. Мы не оставляем своей главной цели — знакомить слушателей по всей планете с украинской сказкой! Говорят, друзья познаются в переломные моменты, и сегодня я точно знаю, что у группы KAZKA, у меня, Димы и Никиты самые лучшие друзья в мире. Вы вдохновляете и заряжаете. Спасибо вам!", - написала Саша.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Группа KAZKA в финале получил всего лишь 3 балла от жюри.