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Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

15:04, 23 февраля 2019
Общество
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Поток украинцев, уезжающих в РФ, за год сократился более, чем втрое / фото УНИАН

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По данным Росстата, число мигрантов с Украины за минувший год сократилось больше, чем в три раза, сообщает "Эхо Москвы".

Теперь в рейтинге лидирует Таджикистан. В 2018 году из этой страны в Россию приехало больше 30 тысяч человек. На втором месте  — Казахстан, откуда переехали 26,5 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, около 5 миллионов украинцев работают за границей на постоянной основе или вовлечены в процесс трудовой миграции.

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Теги: #Украина#Россия#мигранты