Украина перестала лидировать в рейтинге по притоку мигрантов в Россию
15:04, 23 февраля 2019Общество
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За год поток украинцев, уезжающих в Россию, сократился больше, чем в три раза.
Поток украинцев, уезжающих в РФ, за год сократился более, чем втрое / фото УНИАН
Украина перестала быть лидером по притоку мигрантов в Российскую Федерацию.
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По данным Росстата, число мигрантов с Украины за минувший год сократилось больше, чем в три раза, сообщает "Эхо Москвы".
Теперь в рейтинге лидирует Таджикистан. В 2018 году из этой страны в Россию приехало больше 30 тысяч человек. На втором месте — Казахстан, откуда переехали 26,5 тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, около 5 миллионов украинцев работают за границей на постоянной основе или вовлечены в процесс трудовой миграции.
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