«Квартал 95» представил трогательный документальной фильм «Душа не пропала ...», в котором раскрыл всю правду о своем отношении к войне

В фильме показаны уникальные кадры хроники: неформальные выступления «Квартала» и дружеские встречи с военными на передовой, интервью актеров студии «Квартал 95» о войне и людях, которые уже пять лет защищают достоинство, независимость и территориальную целостность нашего государства.

Команда студии «Квартал 95» выпустила документальный фильм «Душа не пропала ...», в котором из первых уст раскрыла всю правду о своем отношении к войне и украинским воинам, а также о своей волонтерской помощи.

Как объясняется в пресс-релизе по случаю презентации фильма, с самого начала военных действий в Украине Владимир Зеленский и студия «Квартал 95» активно помогали и помогают бойцам украинской армии и волонтерам.

«Эта работа ведется системно, на протяжении всех этих лет, но никогда ребята из «Квартала» особо не афишировали свою деятельность, не пиарились на этом. В последнее время в связи с политической кампанией Владимира Зеленского в социальных сетях и некоторых СМИ появляются манипулятивные публикации, которые искажают факты с целью дискредитировать лидера избирательных гонок», - именно это побудило команду «Квартала 95» выпустить документальный фильм «Душа не пропала ...».

В фильме показаны уникальные кадры хроники: неформальные выступления «Квартала» и дружеские встречи с военными на передовой, интервью актеров студии «Квартал 95» о войне и людях, которые уже пять лет защищают достоинство, независимость и территориальную целостность нашего государства.