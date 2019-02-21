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В прокат выходит мистический украинско-польский триллер режиссера Занусси

15:45, 21 февраля 2019
Общество
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В прокат в Украине выходит мистический триллер режиссера Кшиштофа Занусси \ УНИАН

Об этом сообщает Госкино на странице в Facebook. «Для нас очень важно создавать кино совместно с европейскими коллегами. Мы рады, что копродукционных фильмов с Польшей становится все больше», – заявил председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Производство ленты началось в августе 2017 года.

Съемки фильма начались в августе 2017 года \ УНИАН

События в фильме происходят во времена Первой мировой войны, на неопределенной территории, в Украине и – в основном – на территории Австро-Венгерской империи. Главный герой – военный врач в этом месте проводит тайные подозрительные исследования, чтобы получить власть над людьми.

Сам режиссер Кшиштоф Занусси рассказывал, что название фильма «Эфир» символизирует материал, когда в конце XIX века люди были убеждены в том, что вселенная переполнена эфиром. С другой стороны, это средство, которое помогало людям снять боль и лишить сознания, объяснил режиссер.

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Теги: #фильм