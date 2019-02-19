Шевченковская премия: названы лауреаты 2019 года
Названы лауреаты Шевченковской премии - одной из самых престижных премий Украины.
В номинации "Публицистика, журналистика" победу одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Ростислав Семкин.
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Другие номинации:
"Музыкальное искусство": Владимир Шейко
"Визуальное искусство": Василий Чебаник
"Киноискусство" Роман Бондарчук
"Театральное искусство": Ростислав Держипильский
Результаты голосования будут представлены на утверждение Президенту Украины.
Премию традиционно будут вручать в начале марта.
При этом в номинации "Литература" никто не был выбран, так как ни один из кандидатов не набрал проходной балл.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году, каждый из награжденных Шевченковской премией получил по 240 тысяч гривень.