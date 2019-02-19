Шевченковская премия: названы лауреаты 2019 года

В номинации "Публицистика, журналистика" победу одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко.

Названы лауреаты Шевченковской премии - одной из самых престижных премий Украины.

В номинации "Публицистика, журналистика" победу одержали Богдан Горынь и Оксана Забужко.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Ростислав Семкин.

Читайте такжеЕвровидение 2019: кто поборется во втором полуфинале нацотбора за право представлять Украину (видео)

Другие номинации:

"Музыкальное искусство": Владимир Шейко

"Визуальное искусство": Василий Чебаник

"Киноискусство" Роман Бондарчук

"Театральное искусство": Ростислав Держипильский

Результаты голосования будут представлены на утверждение Президенту Украины.

Премию традиционно будут вручать в начале марта.

При этом в номинации "Литература" никто не был выбран, так как ни один из кандидатов не набрал проходной балл.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году, каждый из награжденных Шевченковской премией получил по 240 тысяч гривень.