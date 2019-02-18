Днепровские дайверы отправили Ленина на дно (фото, видео)

На дне Новониколаевского карьера уже образовался своеобразный музей постсоветского времени.

Дайверы из Днепра отправили на дно Новониколаевского карьера крупный бюст Владимира Ленина, выполненный из водостойкой смолы.

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Как сообщает «Информатор» со слов дайвера Андрея Воробьева, погружение состоялось 17 февраля.

По словам дайвера, под водой уже образовался своеобразный музей постсоветского времени. На дне карьера ранее расположились мотоцикл, автобус и прочие экспонаты. Их предварительно очищают от мазута, чтобы они не навредили экосистеме. Таким образом, на дне образовывается искусственный риф, где может жить местная фауна.

Огромный бюст Ленина дайверам подарили специально для музея. Перед погружением он претерпел несколько изменений - ему добавили усы и бородку, как у Гая Фокса, а также надели желтую бандану. После этого Ленина опустили на глубину в 34 метра.