В Крыму школьников будут учить владению автоматом

В силовом ведомстве утверждают, что у школьников будут проходить занятия по сборке и разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке.

Центр создан в соответствии с решением министра обороны РФ / фото narodna-pravda.ua

В оккупированном Севастополе российские военные на базе городского Дома офицеров создали «Дом Юнармии», где будут учить школьников обращаться с оружием.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что "военно-патриотический центр" создан в соответствии с решением министра обороны России.

«В стенах созданного военно-патриотического объекта школьники Севастополя, вступившие в ряды движения «Юнармия», под руководством опытных инструкторов-военнослужащих изучают на практике основы общевойсковой подготовки», – говорится в сообщении.

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В силовом ведомстве утверждают, что у школьников будут проходить занятия по сборке и разборке автомата Калашникова АК-74, по строевой подготовке и сдаче нормативов по физической подготовке.

Также в ходе занятий по радиационной, химической и биологической защите школьников научат экипироваться в кратчайшее время в общевойсковой защитный костюм и противогаз. Кроме того, российские военные намерены научить детей, как оказывать первую медицинскую помощь и транспортировать раненого.

Как сообщал УНИАН, российский военный комиссар временно оккупированного Крыма Олег Ермилов заявлял, что во время осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) собирались призвать 2,8 тыс. крымчан, большинство из которых отправить служить на Крайний Север.