Оккупанты в Крыму учили школьников устанавливать мины (видео)
11:45, 22 января 2018Общество
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Среди наглядного материала были самодельные взрывные устройства и пояса смертников.
В анексованому Крыму военные учили детей, как обращаться с минами
Урок войны от оккупантов. В аннексированном Крыму военные учили детей, как обращаться с минами.
Как говорится в сюжете ТСН, одна из частей открыла свои двери для около сотни учеников, самому младшему из которых было 12 лет. Малышам показывали не только как обезвреживать, но и как устанавливать мины.
Также среди наглядного материала были самодельные взрывные устройства и пояса смертников.
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Российские военные говорят, что таким образом они пытаются привлечь детей к службе по контракту в армии оккупантов.
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