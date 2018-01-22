Оккупанты в Крыму учили школьников устанавливать мины (видео)

11:45, 22 января 2018
Общество
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Среди наглядного материала были самодельные взрывные устройства и пояса смертников.

Урок войны от оккупантов. В аннексированном Крыму военные учили детей, как обращаться с минами.

Как говорится в сюжете ТСН, одна из частей открыла свои двери для около сотни учеников, самому младшему из которых было 12 лет. Малышам показывали не только как обезвреживать, но и как устанавливать мины.

Также среди наглядного материала были самодельные взрывные устройства и пояса смертников.

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Российские военные говорят, что таким образом они пытаются привлечь детей к службе по контракту в армии оккупантов.

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Теги: #оккупанты в Крыму#армия России в Крыму#учения школьников в Крыму