ГПУ завершила расследование против судьи, которая незаконно арестовывала участников Майдана

Также судье Днепровского райсуда г. Киева инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения в отношении участника автопробега ОО «Автомайдан».

Завершено расследование в отношении судьи Днепровского райсуда Киева, которая выносила незаконные решения об аресте активистов, принимавших участие в Революции Достоинства.

Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры, речь идет о незаконно задержанных 18 февраля 2014 года двух участниках Майдана, привлеченных к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках, материалы производства по которым были фальсифицированы.

Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения и в отношении участника автопробега ОО «Автомайдан» в резиденцию «Межигорье», которого на основании сфальсифицированных материалов в феврале 2014 года незаконно лишили права управления транспортным средством на 3 месяца.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьей заведомо неправосудных решений, повлекшее тяжкие последствия).

Стороне защиты открыт доступ к материалам, и после ознакомления подозреваемой с материалами производства обвинительный акт будет направлен в суд.

"В другой части досудебное расследование продолжается. Собираются и проверяются на предмет достаточности для привлечения к уголовной ответственности доказательства в отношении соучастников этих и других преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах", - сообщили в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, по одному из уголовных производств по фактам противодействия протестным акциям в декабре 2013 года - феврале 2014 года ГПУ проверяет правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер пресечения в отношении 11 человек в период 18-19 февраля 2014 года.

В рамках следствия в июле 2018 года судье Днепровского районного суда Киева Владиславе Гудым было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 375 УК в совершении противоправных действий в отношении 2 лиц, которые были задержаны и привлечены к уголовной ответственности якобы за участие в массовых беспорядках с явными и грубыми нарушения требований уголовного процессуального законодательства, а ею, как следственным судьей, принято заведомо неправосудное решение об их содержании под стражей.

По этому же уголовному производству также объявлено о подозрении в совершении аналогичных преступлений в тот же период времени бывшему заместителю председателя Днепровского суда Киева.