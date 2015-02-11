В Запорожской области снесли два памятника Ленину (фото)

Об этом сообщается в группе Самооборона Майдана Запорожье на странице в соцсети.

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"Поступил сигнал, информацию проверили. Разведка Самообороны Майдана Запорожье подтверждает, что этой ночью памятник Ленину в селе Беленькое Запорожского района и бюста Ленину в селе Новослободка под Запорожьем прекратили свое существование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 января стало известно, что в Запорожской области также снесли 2 памятника Ленину. Один из них был повален в центре Бердянска, второй - в Шевченковском районе Запорожья на территории военного городка.