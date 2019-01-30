Полиция открыла производство об убийстве после исчезновения капитана судна "Норд"

Адвокат утверждает, что место пребывания Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно.

Полиция Мелитополя Запорожской области открыла уголовное производство по факту исчезновения капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.

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Об этом Крым.Реалии рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик. По ее данным, уголовное производство открыли по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с дополнительной квалификацией «без вести пропавший». Спикер Нацполиции уточнила, что уголовное производство открыли по заявлению брата Владимира Горбенко.

Адвокат Горбенко Александр Руденко рассказал российским СМИ, что открытие производства является процедурным моментом, поскольку из-за исчезновения человека «регистрируется уголовное производство по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-разыскные мероприятия».

Адвокат утверждает, что место пребывания Горбенко ни адвокатам, ни полиции не известно.

Заместитель прокурора Автономной республики Крым Игорь Поночовный накануне заявил, что в случае неявки Горбенко 1 февраля на заседание Оболонского районного суда Киева его могут объявить в розыск.

Капитан крымского судна «Норд» Владимир Горбенко, обвиняемый украинским следствием в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, исчез. Место его пребывания неизвестно с субботы, 26 января.

Как сообщал УНИАН, 25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовное судно под флагом России. Прокуратура АРК возбудила уголовное производство по факту выхода судна «Норд» с закрытого Киевом порта аннексированной Керчи, 30 марта украинский суд арестовал судно.

6 апреля того же года Херсонский городской суд взял под стражу капитана судна Владимира Горбенко, его арестовали до 31 мая. Позже за него внесли залог, 10 апреля освободили из-под ареста.