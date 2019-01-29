В деле о катастрофе истребителя Су-27 рассматривается 5 версий - директор ГБР
В уголовном производстве о причинах катастрофы истребителя Су-27 в конце прошлого года в Житомирской области рассматривается 5 версий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор ГБР Роман Труба заявил на брифинге.
Он сообщил, что следователи уже провели около 100 допросов, 20 осмотров документов, 5 осмотров места происшествия, продолжаются экспертизы, проверяются версии.
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Труба отметил, что следствие рассматривает такие версии причин катастрофы: техническая неисправность самолета, нарушение правил организации и управления полетами, сложные погодные условия, нарушение правил полетов экипажем самолета и террористический акт.
Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года на военном аэродроме в Житомирской области во время захода на посадку разбился самолет Су-27.
В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
Было открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".