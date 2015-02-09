Писатели и музыканты проведут фестиваль "Украинская весна" в трех прифронтовых городах

Проведение фестиваля инициировал украинский писатель Сергей Жадан, пишет Радио Свобода.

Среди писателей, которые примут участие в «Украинской весне» - Андрей Курков, Александр Ирванец, Светлана Поваляева и другие. Среди музыкантов - группа Kozak System и «Собаки в космосе». Из Германии также прилетит певица и композитор Марьяна Садовская.

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"Я думаю, что это будет самодостаточное качественное художественное мероприятие, и надеюсь, что в будущем подобные акции не будут какой-то диковинкой, редкостью, а будут проходить регулярно. Потому что, к сожалению, ситуация до войны на Донбассе действительно была не самой лучшей, туда мало кто приезжал. Вся эта территория отдавалась на откуп иностранной пропаганде. Существовал стереотип, что Донбасс - это украинофобская территория, белое пятно, на которую не стоит обращать внимание. Это большая ошибка, но ее еще не поздно исправлять", - замечает писатель.