Как бросить курить: способы избавиться от вредной привычки

Во время курения в организм попадает более 300 вредных веществ, которые образуются во время горения. Какой бы способ вы не выбрали, отказ от курения принесет максимальную пользу вашему организму.

Курение является одной из самых массовых вредных привычек в мире, и неудивительно, что многие люди со временем задаются вопросом – как бросить курить?

Уже неоднократно говорилось, что во время курения в организм попадает более 300 вредных веществ, которые образуются во время горения. Вредные вещества, попадая в организм курильщика, становятся причиной раздражения слизистых оболочек дыхательных путей, их защитные свойства снижаются, и поэтому любители покурить часто болеют инфекционными и простудными заболеваниями. А в долгосрочной перспективе придется потратить немало денег на лечение более серьезных болезней легких и сердечно-сосудистой системы, вызванных курением. УНИАН.Здоровье об этом регулярно пишет, кстати.

Но, это мало кого останавливает, хотя позволяет задуматься о борьбе с курением. Осознание того, что курение приносит организму вред и желание избавиться от вредной привычки – уже первый шаг к тому, чтобы бросить курить.

А в краткосрочной перспективе, еще одним фактором, который может сподвигнуть нас избавиться от вредной привычки – цены на сигареты, которые неумолимо растут. К примеру, если одной пачки сигарет вам хватает на два дня, то при ее условной цене в 40 гривень за год вы потратите на сигареты более 7 тысяч гривень! За эти деньги можно купить билеты на самолет и слетать в какой-нибудь европейский город, а если с ценой авиаперелета повезет – еще и на приличный хостел останется. К слову, о том, где потратить сэкономленные на сигаретах деньги можно глянуть в разделе УНИАН.Туризм.

Способы бросить курить

Никотин, который содержится в сигаретах, вызывает привыкание, и организм с каждым разом требует все больше и больше этого вещества. Кроме физиологической зависимости, курение вызывает и психологическую. Поэтому помимо непосредственного отказа от сигарет, следует обратить внимание и на причины, которые вызвали это привыкание.

Считается, что человек формирует или теряет привычку за 21 день, именно это время нужно попытаться продержаться без сигарет, чтобы забыть о зависимости от них.

Книга Аллена Карра "Легкий способ бросить курить"

Многим курильщикам избавиться от тяги к сигаретам помогла книга британского писателя Аллена Карра "Легкий способ бросить курить". Эта книга есть как в классическом бумажном, так и в электронном и аудио формате. Он утверждает, что курильщиков удерживает от отказа от сигарет только страх, который и порождают сами сигареты. По его словам, люди попадают в никотиновую ловушку, сигареты порождают страх, что без них нельзя сосредоточиться, побороть стресс, чувствовать себя уверенно, получать удовольствие от общения.

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Добавим, что если после прочтения книги вы не продержались без сигарет долго и сорвались - попробуйте перечитать ее снова. Некоторым потребовалось несколько «подходов», чтобы потом вновь не сорваться. И в этом нет ничего плохого. Не стоит забывать, что зависимость от табака – это все-таки хроническое заболевание, которое часто требует повторных вмешательств и неоднократных попыток прекращения курения.

Воздержание и уход от раздражителей

Нужно хотя бы на несколько дней оградить себя от раздражителей, то есть от ситуаций, в которых вы обычно курите, и воздержитесь от курения. Потом также пытайтесь избегать ситуаций, в которых вы обычно курили, и сигаретного дыма, а позже почувствуете, что уже и не нуждаетесь в сигаретах. Как минимум, подобное избегание раздражителей покажет, что вы можете вполне спокойно обходиться без сигарет, несколько улучшит самочувствие, что даст толчок для дальнейшей работы на над собой в вопросе борьбы с курением.

Замена курения другой привычкой

Старую плохую привычку нужно заменить новой, но уже хорошей. Одной из таких замен может стать спорт. Курение несовместимо со здоровым образом жизни, к тому же регулярные занятия помогут стать более уверенным в себе, улучшить настроение и избавить хотя бы от части негативных последствий от увлечения сигаретами.

Обман организма

Распространенный, но по мнению специалистов, не слишком действенный способ - отвлекать себя от желания выкурить сигарету конфетами, семечками или любой другой любимой едой. Таким образом можно попытаться обмануть свой организм, то есть занять руки и рот чем-то в момент, когда вы привыкли затягиваться дымом. Кому-то такой вариант действительно помогает, но не переусердствуйте, ведь можно набрать пару лишних килограмм, поедая сладости или калорийные семена.

Поэтому, если захотите пойти таким путем – лучше кушать фрукты (кроме яблок) или овощи. Ученые полагают, что иногда мозг человека путает тягу к табаку с потребностью в клетчатке. Фрукты лучше есть в первой половине дня, а овощи - во второй.

Лечение медикаментами

Попробовать бросить курить можно при помощи медикаментов. Их рекламируют как те, которые навсегда искоренят у вас табачную зависимость. Самый распространенный из них - никотиновый пластырь, который клеят на кожу. Он поставляет в организм никотин и уменьшает таким образом физическую зависимость. Но мы ведь уже говорили о том, что курение - это в первую очередь психологическая зависимость от самого процесса, и пластырь или разнообразные таблетки не могут полностью с ней справиться.

Уменьшение вреда от курения

Ну а если так случилось, что у вас вообще нет никакой силы воли для полного отказа от курения и привычка совать что-то в рот, убивая свой организм, превосходит все положительные качества отказа от курения - лучше заменить обычные сигареты на электронные или вейпы. Их производители утверждают, что они они менее вредны для организма, хотя также вызывают зависимость и не являются полностью безопасными.

Видео: SlivkiShow

Какой бы способ вы не выбрали, отказ от курения принесет максимальную пользу вашему организму. Врачи утверждают, что уже через 20 минут после последней выкуренной сигареты, нормализуется артериальное давление, восстанавливается работа сердца и улучшается кровообращение. А через восемь часов увеличится содержание кислорода в крови. Спустя два дня вы станете лучше ощущать вкусы и запахи, а уже через неделю улучшится цвет и общее состояние кожи, очистятся поры, исчезнут неприятные запахи изо рта, а также от волос и одежды. Когда пройдет месяц, вы почувствуете себя другим человеком, здоровье улучшится в разы.