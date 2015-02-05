В Харькове СБУ разоблачила экстремистскую секту

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области, противоправная деятельность экстремистской организации, построенной по сектантскому принципу, пресечена на прошлой неделе.

Сотрудники СБУ установили, что 38-летний житель Харьковской области организовал в своем частном домовладении ячейку экстремистской секты, в которую ему удалось привлечь 14 человек, преимущественно женщин. Своим последователям злоумышленник предлагал «траволечение и психологическую помощь».

Под видом проведения обрядов исцеления он принуждал своих последователей принимать наркотические и психотропные вещества.

Кроме того, руководитель секты приказал одному из адептов разыскать в Интернете и распечатать для дальнейшего изучения книгу российских авторов «Азбука домашнего террориста», где содержатся инструкции по изготовления взрывных устройств, зажигательных смесей и ядовитых веществ.

Во время обысков у лидера секты обнаружено и изъято около 2 кг марихуаны, распечатанное издание с рекомендациями по изготовлению потенциальных средств совершения террора, справочные материалы с тактико-техническими характеристиками диверсионных действий.

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