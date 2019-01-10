"Многие вещи нуждаются в реставрации": в Минкульте не досчитались 10 ценных предметов из Киево-Печерской лавры

Комиссия пришла к выводу, что условия хранения культурных ценностей "в основном удовлетворительные".

В Министерстве культуры заявили, что проверка фондовых коллекций Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, которые были переданы на постоянное хранение Свято-Успенской Киево-Печерской лавре в течение 1988 - 2000 лет, обнаружила недостачу десяти предметов.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства культуры Юлия Даценко. По ее словам, в период с 1988-го по 2000-й года Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужского монастыря Украинской православной церкви), в соответствии с актами, было передано 829 предметов.

"Проверкой установлено наличие и точное местонахождение 815 предметов. 14 предметов не обнаружено", - заявила Даценко. Она отметила, что после завершения проверки представителями монастыря было дополнительно предоставлено к осмотру 4 предмета из числа тех, которые не были обнаружены.

"По состоянию на сегодня остаются отсутствующими 10 предметов, местонахождение которых не установлено. Об этом были проинформированы правоохранительные органы", - отметила представитель Минкульта.

При этом Даценко отметила, что комиссия пришла к выводу, что условия хранения культурных ценностей "в основном удовлетворительные".

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"Из осмотренных предметов 253 отреставрированы, 65 нуждаются в реставрации, а 2 из них находятся в аварийном состоянии", - перечислила она.

Даценко добавила, что предметы из тех, которые не используются в религиозных обрядах, по результатам проверки рекомендовано вернуть в государственную часть Музейного фонда Украины.

Даценко уточнила, что проверка состояния сохранности и условий хранения культурных ценностей, которые учитывались в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике - в основном и научно-вспомогательном фондах, - проводилась Министерством культуры в период с 21 ноября по 17 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что инвентаризация Киево-Печерской лавры обнаружила пропажу нескольких ценных икон, по данному факту возбуждены уголовные производства.