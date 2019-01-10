В Дрогобыче о рождении детей оповещают фанфары с башни ратуши
10:42, 10 января 2019Общество
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С первых дней нового года одна из фанфар сообщает о рождении мальчика, другая - девочки.
Извещать о рождении маленьких дрогобычцев будут с 8.00 до 22.00 / Фото: drohobych-rada.gov.ua
В Дрогобыче Львовской области о рождении ребенка теперь оповещают фанфары с башни ратуши. Такое распоряжение в канун наступления 2019 года подписал городской голова Тарас Кучма, сообщает пресс-служба горсовета.
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С первых дней нового года одна из фанфар сообщает о рождении мальчика, другая – девочки. Если две мелодии звучат одновременно, значит на свет появилась двойня.
"С целью сохранения общественного спокойствия в ночное время извещать о рождении маленьких дрогобычцев будут с 8.00 до 22.00", – говорится в сообщении.
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