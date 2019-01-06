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Еще одна община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины - СМИ

16:39, 06 января 2019
Общество
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Количество верующих ПЦУ увеличивается / фото УНИАН

На Черкасщине община села Охматов Жашковского района во главе со священником заявила о переходе от прежней УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает газета «Казацкий край».

Ранее о выходе из подчинения бывшей УПЦ МП и переходе в ПЦУ заявила община села Скибино Жашковского района.

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Теги: #Украина#ПЦУ