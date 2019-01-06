Еще одна община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины - СМИ
16:39, 06 января 2019Общество
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Ранее о выходе из подчинения бывшей УПЦ Московского патриархата заявила община села Скибино Жашковского района.
Количество верующих ПЦУ увеличивается / фото УНИАН
На Черкасщине община села Охматов Жашковского района во главе со священником заявила о переходе от прежней УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.
Об этом сообщает газета «Казацкий край».
Ранее о выходе из подчинения бывшей УПЦ МП и переходе в ПЦУ заявила община села Скибино Жашковского района.
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