Еще одна община бывшей УПЦ МП перешла в Православную церковь Украины - СМИ

Ранее о выходе из подчинения бывшей УПЦ Московского патриархата заявила община села Скибино Жашковского района.

На Черкасщине община села Охматов Жашковского района во главе со священником заявила о переходе от прежней УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Об этом сообщает газета «Казацкий край».

Ранее о выходе из подчинения бывшей УПЦ МП и переходе в ПЦУ заявила община села Скибино Жашковского района.