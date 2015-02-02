В Житомире почтили память погибшего лидера группы ”Скрябин”

23:15, 02 февраля 2015
Общество
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В Житомире сегодня вечером более двухсот человек вышли на Соборную площадь для чествования памяти погибшего в ДТП лидера группы ”Скрябин” Андрея Кузьменко.

У Житомирі вшанували загиблого лідера гурту ”Скрябін”

Как передает корреспондент УНИАН, люди принесли лампадки и фотографии певца.

Организаторы собрания - одна из радиостанций и местный фанклуб лидера группы ”Скрябин” - установили на Соборной площади большой экран с фотографией погибшего, куда люди клали цветы. 

«Мы вышли сегодня на главную площадь Житомира, чтобы выразить дань уважения талантливому певцу, композитору, шутнику и правдолюбу»,- отмечали участники мероприятия.

Некоторые участники чествования цитировали слова песен их кумира.

«Украинцы чтят сегодня память погибшего лидера группы ”Скрябин” Андрея Кузьменко в 23 городах страны. Житомир не мог стоять в стороне, поэтому мы пришли сегодня на вечер памяти певца»,- звучало на собрании.

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О сборе на центральной площади для чествования памяти Кузьменко участники мероприятия договорились через социальные сети.

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в дорожно-транспортном происшествии на Днепропетровщине погиб известный украинский певец, лидер группы ”Скрябин” Андрей Кузьменко, более известный под псевдонимом Кузьма Скрябин.

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