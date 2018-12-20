Самый молодой глава и пятая по количеству прихожан православная церковь в мире: интересные факты о ПЦУ и Епифании

Журналисты собрали семь фактов о рождении автокефальной Православной церкви Украины и ее 39-летнем главе.

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине.

Журналисты собрали семь фактов о Православной церкви Украины и ее митрополите Епифании.

1. В Объединительном соборе участвовали 192 делегата. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) делегировала 41 епископа, Украинская автокефальная православнаяцерковь (УАПЦ) — 14. Также по собственной инициативе на собор явились два епископа бывшей УПЦ Московского патриархата(МП).

2. После первого тура голосования голоса распределились так: 81 — за Епифания, 56 — за митрополита Винницкого Симеона из бывшей УПЦ МП, 38 — за Михаила. Во втором туре голосования Епифаний получил на восемь голосов больше, чем Симеон.

3. Епифаний стал самым молодым главой церкви в православном мире, ему 39 лет.

В миру его зовут Сергей Думенко, он окончил школу в Черновицкой области.

Епифаний за два года стал дьяконом, священником, затем и секретарем патриарха Филарета, архимандритом и, наконец, епископом. С 2013 года Епифаний исполнял обязанности заместителя Филарета.

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4. По данным реестра недвижимости, Епифаний владеет несколькими участками в родном селе, домом под Киевом, двумя участками для приусадебного хозяйства в Киево-Святошинском районе и квартирой площадью около 100 кв. м в столице. Также ему принадлежат два автомобиля: Volkswagen Multivan 2012 года и Audi A6 2016-го.

5. Еще будучи “частью” УПЦ КП, Епифаний помогал украинским бойцам на фронте, а также украинцам-политзаключенным, оказавшимся в российских тюрьмах.

По его мнению, ПЦУ должна провести реформы, чтобы не быть слишком консервативной.

“Мы должны позаботиться, чтобы молодежь неслась в церковь”, — заявил Епифаний.

Эксперты утверждают, что он продолжит церковную политику, проводимую Филаретом.

“Епифаний будет строить государственную церковь”, — считает Виталий Хромец, религиовед из Национального педуниверситета.

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6. Собор утвердил и устав Православной церкви Украины. Его на 13 страницах написали в Константинополе и перевели на украинский язык.

“Парламентом” новой церкви станет поместный собор, который будет проходить раз в пять лет. А роль кабинета министров возьмет на себя Синод, состоящий из лидера церкви и 12 епископов. Половина из них будет членами собора постоянно, а остальные — на шестимесячный срок.

На объединительном соборе застолбили за собой место в Синоде глава УАПЦ Макарий и Симеон, уже покинувший бывшую УПЦ МП.

7. Автокефальная православная церковь в Украине — именно эту формулировку используют в Константинополе по отношению к ПЦУ — займет последнее, 15-е место в официальном списке поместных православных церквей. Но по количеству верующих она будет пятой в мире. И первой в Украине. Из социологии Центра Разумкова можно сделать вывод, что ПЦУ соберет под своими хоругвями 9 млн прихожан — вдвое больше, чем у бывшей УПЦ МП.