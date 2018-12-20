Активисты подсчитали, сколько стоит новогодний городок в центре Харькова

В этом году коммунальные предприятия города потратили 15,8 млн грн на оформление территории для празднования Нового года и Рождества.

Харьковские активисты подсчитали затраты на городские новогодние праздники и пришли к выводу, что стоимость елки на площади Свободы больше, чем стоимость главной елки в Нью-Йорке.

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Об этом ОО «Харьковский антикоррупционный центр» (ХАЦ) написало на своей странице в соцсети. По данным «ХАЦ» в этом году коммунальные предприятия города потратили 15,8 млн грн на оформление территории для празднования Нового года и Рождества. Для елки, высота которой составляет 40,5 м, закупили хвою на 900 тыс. грн. Сама конструкция стоит 2 млн грн. У нее есть гарантийный срок - 5 лет. По информации антикоррупционеров новогоднее «дерево» для города купили в 2013 году.

Монтаж и оформление площади декорациями обойдется горсовету в 920 тыс. грн, а пиксельная сетка со светодиодами - в 4,2 млн грн.

Также, активисты «ХАЦ» выяснили реальную стоимость места для торговли на ярмарке. «Оказалось, что аренда половины павильона на площади стоит 30 тыс. грн на месяц. Павильон для шашлычной - 70 тыс. грн. При этом безналичного расчета нет, только наличные.

Общее количество павильонов и палаток на ярмарке - не менее сорока. А прибыль будет измеряться - миллионами гривен», - говорится в сообщении организации.