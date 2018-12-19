Во Львове открыли главную елку

Елку намеренно не завешивали большим количеством игрушек, сделав акцент на огоньках и на игре света.

Во Львове на площади перед Оперным театром во вторник, 18 декабря, зажгли центральную городскую елку, а также передали общине города Вифлеемский огонь мира.

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Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Мы хотим, чтобы эта елка была очень сдержанной, красивой и в то же время классической. Не хотим завешивать большим количеством игрушек, а делать акцент на огоньках и на игре света. Свет теплого цвета, его очень много", - отметила Наталья Бунда, директор департамента развития Львовского горсовета.

Накануне открытия городской елки «Сказка продакшн» проводила театрализованные забавы на площади перед Оперным театром. После пластуны торжественно передали Вифлеемский огонь мира общине города.

Устанавливать главную городскую елку начали еще 11 декабря, украсили ее 13 декабря. Традиционно праздничное дерево установили на площади перед Львовским национальным академическим театром оперы и балета им. С. Крушельницкой. В этом году 20-метровку елку городу подарили жители с. Буда Яворивского района Львовской области.