Нарушений правопорядка на Софийской площади не зафиксировано - полиция

Нарушений правопорядка на Софийской площади, где состоялась объединительная молитва и верующие ожидали решения Объединительного собора представителей православных церквей, не зафиксировано.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Сегодня день прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мерам, не возникало споров и конфликтов - все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности», - сообщил Крищенко.

По его словам, в целом охрану общественного порядка обеспечивали около 4 тыс. правоохранителей, а в мероприятии приняли около 35 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви Украины, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

Официальное название церкви - Православная церковь Украины, титул ее предстоятеля - блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.