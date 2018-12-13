Объединительный собор: главные вопросы, которые будут решать церковные иерархи

Ожидается, что по его итогам должны одобрить устав нового церковного объединения и выбрать предстоятеля, который затем и получит томос об автокефалии.

Долгожданный объединительный собор, на котором должны создать автокефальную украинскую православную церковь под эгидой Вселенского патриархата, начнется 15 декаьря в Киеве.

Ожидается, что по его итогам должны одобрить устав нового церковного объединения и выбрать предстоятеля, который уже в январе в Константинополе получит из рук Вселенского Патриарха Варфоломея долгожданный Томос об автокефалии.

Где и когда пройдет собор

Собор, то есть встреча церковных иерархов, начнется 15 декабря в 13:00 и продлиться два дня. Пройдет он в Софийском соборе Киева.

Возглавит собор, в котором будут принимать участие втри действующих украинских церкви, митрополит Франции Эммануил. Формат встречи определили в Константинополе. Пока что неуточненным остается вопрос о том, каким будет голосование - открытым или нет. У Филарета поддерживают первый вариант, у Варфоломея - второй.

Придут ли иерархи УПЦ МП на собор

Участие в соборе иерархов УПЦ МП является одним из ключевых моментов для всей этой процедуры. Накануне глава УПЦ КП Филарет сообщил, что на соборе ожидается всего лишь три или четыре иерараха Московского патриархата. Архиерейский собор будут принимать архиереи Киевского патриархата - их больше 40. Двенадцать архиереев Автокефальной церкви и три или четыре архиерея Московского патриархата. Все епископы получили официальное приглашение от патриарха Константинопольского Варфоломея. Каждый из них сможет взять с собой на собор одного священника и одного монаха или мирянина. Также на соборе будет присутствовать президент Петр Порошенко.

Кто может возглавить новосозданную поместную церковь

Еще в начале процесса предоставления автокефалии распространялось мнение о том, что поместную украинскую церковь может возглавить глава УПЦ КП Филарет. Этот вариант казался практически безальтернативным. Однако 6 декабря Киевский патриархат созвал синод, на котором выразил несогласие уставом новой церкви, присланным из Стамбула. Филарет лично заявил о своем несогласии с позицией Константинополя. Также фаворитами этих “выборов” СМИ называют патриаршего наместника Епифания и митрополита Луцкого и Волынского Михаила - оба из УПЦ КП. Если украинские церковники не договорятся на соборе, то Константинополь может выдвинуть на пост предстоятеля как минимум две своих кандидатуры. Среди них выделяют экзарха Константинополя в Киеве архиепископа Даниила (Зелинского) и архиепископа Иова (Гечу). Кроме того, допускается назначение совершенно новой фигуры, которая может быть компромиссной для всех сторон.

Дадут ли новосозданной поместной церкви томос об автокефалии

До тех пор, пока собор не утвердит все организационные моменты, не изберет предстоятеля церкви, томос Вселенский патриарх подписывать и вручать не будет.