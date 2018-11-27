Автокефалия УПЦ: из Стамбула поступили важные новости о предоставлении томоса

По словам Павленко, время провозглашения автокефалии приближается.

Синод Вселенского Патриархата рассмотрит украинский вопрос на своем заседании 27-29 ноября этого года.

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Как сообщил в своем Facebook директор Национального институте стратегических исследований при президенте Украины Ростислав Павленко, Синод рассмотрит текст Томоса об автокефалии украинской Православной Церкви и определит дату Собора в Украине для избрания предстоятеля.

"Избранный Предстоятель собственно и получит Томос. Никаких отложений или затяжек Мать-Церковь не предусматривает. Самое главное: речь идет о создании независимой церкви, полноправной автокефалии, равной другим 14 Поместным Церквам. Приближаемся к цели", - отметил он.

Ранее глава УПЦ КП Филарет заявил, что не будет выдвигать самостоятельно свою кандидатуру во время Объединительного собора. Такое право есть только у его членов. Он пообещал, что процедура на Соборе будет полностью соответствовать церковным канонам.