В Дебальцево при обстрелах погибли шестеро украинских солдат - СМИ

Об этом LB.ua сообщила волонтер Инна В., которая помогает военным и вывозит раненых в этом районе.

«У нас уже шесть 200-х по Дебальцево и больше десяти 300-х, еще всех не проверила. Город разгромлен частично, у мирных паника,выехать отсюда, а так же из Донецка не могут, автобусы не выпускают, нет пропусков. Бои не прекращаются,только на перезаряды», - написала она в письме в редакцию.

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«Как ни странно, очень много о помощи сегодня - звонили местные жители и ближайших районов, предлагали разную помощь. Такого раньше не было, чтобы они настолько активно пытались нам помочь, раньше был какой то нейтралетет. По сравнению с другими днями, сегодняшний день - это реальная война и не какое не АТО!», - добавила Инна.