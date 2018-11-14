"Удивила!": сеть пришла в восторг от нового образа Насти Каменских (фото)
10:11, 14 ноября 2018Общество
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Девушка сфотографировалась в закрытой черно-белой блузке и черных брюках. Фанатам певицы ее образ очень понравился.
Свежий снимок певица выложила в своем Inastagram / Instagram Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских, которая в последнее время любит эпатировать публику исключительно обнаженными фото на этот раз покорила сеть сдержанным образом.
Свежий снимок певица выложила в своем Inastagram.
Instagram Настя Каменских
Читайте также"Грудь больше, чем мозги": Лорак раскритиковали в сети за новый наряд (фото)Девушка сфотографировалась в закрытой черно-белой блузке и черных брюках. Фанатам певицы ее образ очень понравился.
"Какая красивая!", " Очень красивая, лаконичная одежда (видимо, впервые) удивила. Умничка!", "Шикарно выглядите", "Очаровательная Леди", "Красавица", - рассыпались в комплиментах подписчики.
Как сообщал УНИАН, Лободу разнесли в Instagram за фото с унитазом.
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