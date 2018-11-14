"Удивила!": сеть пришла в восторг от нового образа Насти Каменских (фото)

Девушка сфотографировалась в закрытой черно-белой блузке и черных брюках. Фанатам певицы ее образ очень понравился.

Украинская певица Настя Каменских, которая в последнее время любит эпатировать публику исключительно обнаженными фото на этот раз покорила сеть сдержанным образом.

Свежий снимок певица выложила в своем Inastagram.

Читайте также"Грудь больше, чем мозги": Лорак раскритиковали в сети за новый наряд (фото)Девушка сфотографировалась в закрытой черно-белой блузке и черных брюках. Фанатам певицы ее образ очень понравился.

"Какая красивая!", " Очень красивая, лаконичная одежда (видимо, впервые) удивила. Умничка!", "Шикарно выглядите", "Очаровательная Леди", "Красавица", - рассыпались в комплиментах подписчики.

Как сообщал УНИАН, Лободу разнесли в Instagram за фото с унитазом.