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В Одессе во время операции умер известный военный врач

09:30, 08 ноября 2018
Общество
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Врач скончался скоропостижно / фото facebook.com

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Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. "Скоропостижно ушёл из жизни один из лучших госпитальных врачей, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Кушнир Олег Сергеевич", - говорится в его сообщении.

"Ушел на рабочем месте, во время операции, спасая жизнь другим, он не уберег себя", - добавил волонтер.

Как сообщал УНИАН, 31 октября умер известный украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #Одесса#смерть#врач