В Одессе во время операции умер известный военный врач

Врач умер на рабочем месте во время операции.

В Одессе скоропостижно скончался военный врач, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Олег Кушнир.

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Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. "Скоропостижно ушёл из жизни один из лучших госпитальных врачей, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Кушнир Олег Сергеевич", - говорится в его сообщении.

"Ушел на рабочем месте, во время операции, спасая жизнь другим, он не уберег себя", - добавил волонтер.

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