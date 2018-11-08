В Одессе во время операции умер известный военный врач
09:30, 08 ноября 2018Общество
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Врач умер на рабочем месте во время операции.
Врач скончался скоропостижно / фото facebook.com
В Одессе скоропостижно скончался военный врач, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Олег Кушнир.
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Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра. "Скоропостижно ушёл из жизни один из лучших госпитальных врачей, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя Кушнир Олег Сергеевич", - говорится в его сообщении.
"Ушел на рабочем месте, во время операции, спасая жизнь другим, он не уберег себя", - добавил волонтер.
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