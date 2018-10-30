Операция при варикозе в Киеве: 100% успех без разрезов!

Благодаря стремительному развитию сосудистой хирургии подход к лечению варикоза кардинально поменялся.

Еще недавно операция при варикозе была сложной, восстановительный период – мучительным, а риск рецидивов – высоким. Сегодня операция проходит без единого разреза, а через час пациент отправляется домой и забывает о проблеме навсегда. Как это возможно?

С варикозом сталкивается 25% людей во всем мире. Причин его возникновения несколько: наследственность, гормональные нарушения, работа с тяжестями, профессиональный спорт, беременность и роды. Но прежде всего, в группе риска те, чья работа связана с длительным сидением или стоянием – то есть, по сути, представители практически любой современной профессии. Есть и хорошая новость. Современная сосудистая хирургия позволяет решить проблему малотравматично, раз и навсегда. О новейших достижениях в этой сфере рассказывает руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС «Добробут», Владимир Герасимов.

Революция в сосудистой хирургии

Прежде прогноз лечения был неутешительным. Операция проходила под общей анестезией, делалось множество разрезов, болевой синдром сохранялся 2-3 месяца и человек надолго выпадал из привычного ритма жизни. А главное, не было никаких гарантий – часто спустя некоторое время болезнь возвращалась вновь. Это неудивительно, ведь прежде хирурги были вынуждены оперировать фактически вслепую, убирая лишь видимые глазу очаги поражения. При этом сохранялись нарушения на глубоком уровне – отсюда и частые рецидивы.

Но благодаря стремительному развитию сосудистой хирургии подход к лечению варикоза кардинально поменялся.

Лечение варикоза в Киеве по новейшим стандартам

Основанием для постановки диагноза является осмотр врача-флеболога и УЗИ вен нижних конечностей. После этого принимается решение об операции. «Прогрессивные методики позволяют не удалять пораженные вены, а как бы «закрывать» их, выключать из кровотока, - поясняет Владимир Герасимов. – При этом сама операция настолько малотравматична, что проводится амбулаторно (а не в условиях стационара). Предварительно пациент проходит стандартное МОЗ обследование (стандартные анализы крови, флюорограмму и кардиограмму), при необходимости проводится консультация терапевта или других специалистов.

Во время операции делаются микроскопические проколы. Все манипуляции проводятся под УЗИ-контролем. Операция проходит под местной анестезией – это особенно важно, когда речь идет о пациентах преклонного возраста или кормящих мамах, которым общий наркоз может быть противопоказан». Самой возрастной пациентке, которой Владимир Герасимов делал операцию по поводу варикоза, было 86 лет. Все прошло успешно и рецидивов не возникало.

Одной из особенностей оказания помощи в клинике «Добробут» является индивидуальный подход к каждому пациенту, основанный на ультразвуковой диагностике. Это позволяет получить точную информацию и принять решение о необходимом объеме хирургической коррекции. «Научившись досконально выполнять УЗ - исследование мы столкнулись с тем, что венозная система нижних конечностей невероятно вариабельна, практически нет ни одного «стандартного» пациента! Поэтому для нас в лечении варикоза нет правил, стандартов и аксиом. В каждом случае, для каждого пациента мы индивидуально определяем возможные варианты лечения и подбираем наиболее эффективные и малотравматичные методики» - рассказывает Владимир.

Спорт и каблуки разрешаются!

Прорыв в лечении варикоза стал возможным благодаря внедрению современных методик: склеротерапии, радиочастотной абляции и лазерной терапии. «Мы в «Добробуте» задействуем лазерную методику: она позволяет максимально точно управлять процессом и сводит риск побочных эффектов к нулю», - отмечает эксперт. Пациент становится на ноги сразу с операционного стола, а уже через час отправляется домой, абсолютно без боли и ограничения активности. На следующий день человек может возвращаться к привычному образу жизни, идти на работу. В течение месяца необходимо будет носить компрессионный трикотаж и воздерживаться от занятий спортом. Также на протяжении первого года потребуется несколько контрольных визитов к флебологу.

Пациент сможет заниматься любыми видами спорта, женщины – носить каблуки.

Сколько это стоит?

Стоимость операции по лечению варикоза в «Добробуте» - от 15 до 35 тыс. грн, что вполне сравнимо со стоимостью недельного отдыха на одного человека в Египте или в Буковеле в сезон. Причем в эту сумму входит все: собственно, сама операция, специфические расходные материалы, а также анестезия, обслуживание медсестер, пребывание в комфортабельной палате. То есть, никаких «скрытых» платежей не будет. Стоимость зависит от объема поражения вен в каждом случае, а также вида операции, который предпочтет пациент. «Мы всегда предоставляем каждому пациенту всю информацию о его заболевании, видах и особенностях методик хирургического лечения, возможных осложнениях при каждом из видов хирургических операций.

В западных клиниках с таким же уровнем сосудистой хирургии операция обойдется примерно в 3 раза дороже» - отмечает эксперт.