В Севастополе портрет Путина оставили без глаз (фото)
02:27, 14 января 2015Общество
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В Севастополе неизвестные оставили без глаз изображение российского президента Владимира Путина.
В Севастополе портрет Путина оставили без глаз / primechaniya.ru
Об этом сообщает hromadske.tv с ссылкой на сайт primechaniya.ru.
«Туда так просто не добраться. Нужно приходить специально со снаряжением и спускаться с крыши. Художники рисовали - они в коляске сидели. Но машину-то вызывать дорого, да и увидели бы все. А это исподтишка, как разведчики какие-то», - возмущается местный житель Алексей.
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По информации портала, такие «патриотические» портреты Путина активисты молодежного федерального проекта «Сеть» разместили в разных городах России.
Впоследствии в комментариях читатели выложили фото, где художники восстанавливают портрет российского президента.
primechaniya.ru
primechaniya.ru
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