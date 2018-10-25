Астролог рассказал, будет ли большая война между Россией и Украиной

По мнению астролога, Порошенко и Путин скорее договорятся, чем решатся на глобальную войну.

Владимир Путин и Петр Порошенко – это два президента, которые тяготеют к войне.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Хотя Путин и Порошенко – президенты, которые тяготеют к войне, но оба - Весы, а представители этого знака предпочитают дипломатию военным действиям. Это значит, что глобальной войны между Украиной и Россией не будет", - рассказал эксперт.

По словам астролога, Путин и Порошенко будут решать какие-то спорные вопросы, но не в знаке войны, а в знаке переговоров и мира, достижения компромиссов на дипломатическом уровне.

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"Даже если развалятся Минские договоренности, все равно переговоры на дипломатическом уровне будут сохраняться. А Минск, кстати, скоро умрет. Венера даст разного рода возможности пересмотреть существующие договоренности в ближайшее время", - отметил Росс.

Астролог добавил, что именно зодиакальный знак Весы мешает иногда Путину осуществлять решительные действия.

"Обычно Путин действует решительно, но не всегда – он ведь родился под знаком Весов. Возможно, это и хорошо. Может быть, это признак того, что он – не совсем еще Гитлер. Если бы у Путина была звездная комбинация Гитлера, то Украины бы уже не было", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, астрологи назвали четыре знака Зодиака, которым повезет в ноябре.