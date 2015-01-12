Папа Римский заявил, что Украина стала театром боевых действий

Как говорится в сообщении на сайте Посольства Украины при Святом Престоле (Ватикан), сегодня утром состоялась традиционная новогодняя встреча Папы Римского Франциска с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных при Ватикане.

В этой связи понтифик выступил с речью, которая была посвящена итогам дипломатической деятельности Ватикана, основным международным событиям прошлого года, а также вызовам, стоящим перед мировым сообществом на пороге 2015 года. В ходе речи Папа Римский отдельно упомянул о ситуации в Украине.

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Он сказал: «Бесконечные конфликты являются, по сути, настоящей и действительной мировой войной, которая ведется по частям в разных уголках мира. Прежде всего, в близкой к нам Украине, которая стала драматическим театром боевых действий. Надеюсь, что через диалог, усилия, направленные на прекращение военных действий будут консолидированы, и что заинтересованные стороны станут, как можно скорее, в духе уважения к праву, на путь взаимного доверия и братского примирения с целью положить конец нынешнему кризису».