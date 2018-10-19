Адвокат Балуха заявил, что посещать политзаключенного разрешат с 3 ноября

Посещения незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который вчера был этапирован в исправительную колонию № 2 г. Керчь, будут разрешены с 3 ноября.

Об этом говорится в сообщении на сайте Крымской правозащитной группы со ссылкой на адвоката Балуха.

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"Сегодня утром, 19 октября, адвокат Владимира Балуха прибыл в "Исправительная колония № 2 Управления ФСИН по Республике Крым и г.. Севастополь" в Керчи. Администрация колонии подтвердила защитнику, что украинец вчера был доставлен в колонию и находится "на карантине". Посещения Владимира Балуха разрешены с 3 ноября", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что якобы на чердаке его дома найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - во дворе его дома был вывешен флаг Украины. Подконтрольный России «суд» в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Второе дело по ч.2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет) в отношении активиста было возбуждено после заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждал, что Балух якобы его избил. При этом сам активист и адвокаты заявили, что это Ткаченко напал на Балуха.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов.

На время этапирования Балух решил временно прекратить голодовку. В своем письме он отметил, что продолжит голодать, когда прибудет в российскую колонию.

По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит.