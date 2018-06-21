Неделя в цифрах

1 иностранка присоединилась к команде легионеров в украинском правительстве - управляющий директор Украинской Ассоциации Венчурного Капитала и Прямых Инвестиций (UVCA) Яника Мерило стала советником министра экономического развития и торговли Украины Айварaса Абромавичуса. По его словам, Мерило в Минэкономразвития будет отвечать за направление привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного и бизнес-климата, координации международных программ и разработку решений электронного правительства.

1 место в рейтинге самых дорогих футболистов мира занял аргентинский нападающий Лионель Месси. По данным Международного центра спортивных исследований CIES, трансферная стоимость форварда Барселоны составляет 220 млн евро.

6 месяцев может потребоваться на создание Национальной полиции, в случае принятия Верховной Радой соответствующего закона, считает лидер фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко. Документ, в частности, предполагает ликвидацию Управления внутренних дел в областях и районах, назначение начальника полиции решением Кабмина на контракт на 5 лет, обязательное согласование местными советами назначения руководителей полиции и право сессий местных советов большинством голосов снять любого работника полиции с должности.

7 пунктов для въезда и выезда через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической (АТО) операции определили в СНБО. Первый пункт пропуска - Луганск-Счастье-Новоайдар, второй - Луганск-Станица Луганская-Широкий, третий - Фащевка-Дебальцево-Артемовск, четвертый - Гоптовка-Артемовск, пятый - Донецк-Курахово, шестой - Донецк-Мариуполь (через Волноваху) и седьмой - Новоазовск-Красноармейск-Талаковка-Мариуполь. На этих пунктах пропуска будут нести службу пограничники, представители фискальной службы и правоохранительных органов.

10 кг за время почти месячной голодовки потеряла украинская летчица Надежда Савченко, которая находится в московском следственном изоляторе.

11-й незаконный «гуманитарный конвой» прибыл из России в Украину. По информации штаба АТО, 62 грузовика проследовали на территорию Украины через пункт пропуска «Донецк», еще 62 – через пункт пропуска «Матвеев курган». Представители Международного Комитета Красного Креста не принимали участия в перемещении груза.

12 человек стали жертвами нападения террористов на редакцию журнала Charlie Hebdo в Париже.Министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв сообщил, что по делу о террористической атаке на редакцию журнала задержаны девять человек.Кроме того, расстрелявшие офис Charlie Hebdo братья и захвативший позже заложников третий террорист были убиты полицейскими во время штурма, что привело к гибели и нескольких заложников. Власти Франции намерены мобилизовать 88 тысяч сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности в стране. Уже усилена охрана редакций СМИ, религиозных и государственных учреждений, школ, вокзалов, аэропортов и туристических достопримечательностей.

14 американских военных баз в Европе могут быть закрыты ради ежегодной экономии в 500 млн долларов. По информации СМИ, закрытие баз является частью масштабного плана по пересмотру военных расходов Пентагона. Предполагается, что Соединенные Штаты будут уменьшать свое присутствие в Европе, чтобы сконцентрировать больше внимания на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

25 военнослужащих 14-й, 95-й, 24-й и 51-й бригад Вооруженных сил Украины получили награды от президента Украины в новом году. В частности, 11 военнослужащих были награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 1 – орденом «За мужество» ІІ степени, 12 – орденом «За мужество» ІІІ степени и 1 военнослужащий – орденом Данилы Галицкого.

49,92 долларов за баррель составила цена на нефть марки Brent, цена упала ниже 50 долларов за баррель впервые с мая 2009 года.

73 доллара за тонну – такова предварительная стоимость российского угля, который Украина намерена приобрести в январе. В целом, Киев собирается импортировать около 620 000 тонн данного вида топлива из РФ.

80% случаев нарушения режима прекращения огня на Донбассе происходит вокруг Донецкого аэропорта, сообщают в ОБСЕ.

400 единиц техники, изготовленной или отремонтированной предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, были переданы украинской армии за последний месяц, сообщил в начале недели глава государства. По его словам, эта техника передается в наиболее боеспособные части, которые проявили себя в АТО.

5 500 российских военнослужащих уже погибли на Донбассе, по данным российской правозащитницы, координатора проекта «Груз 200 из Украины в Россию» Елены Васильевой. В то же время, еще больше человек могут быть пропавшими без вести, поскольку поисковые группы, работающие на Востоке Украины, не располагают информацией об их местонахождении. Кроме того, по данным Минобороны Украины, на сегодняшний день в Донецкой и Луганской областях, насчитывается около 7 500 российских военнослужащих, принимающих участие в боевых действиях против Украины.

6 000 человек - численность «кибер-войск» Северной Кореи, которые, по данным министерства обороны Южной Кореи, могут быть применены для повреждения центров военных операций и национальных инфраструктур.

8 153 человека погибли от смертельного вируса лихорадки Эбола. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в начале января количество зараженных вирусом составило 20 656 человек.

24 000 долларов предварительной компенсации на каждого члена семьи могут получить родственники жертв крушения авиалайнера малайзийской авиакомпании AirAsia. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что семьям жертв выплатят только по 8 300 долларов, поскольку Индонезия еще не присоединилась к Монреальской конвенции (2003 год) и соблюдает международное соглашение от 1929 года, которое предполагает более низкий уровень ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами.В целом, размер компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе может составить по 99,4 тыс долларов.

104 000 украинцев могут быть мобилизованы в ряды Вооруженных сил Украины в 2015 году, сообщил министр обороны Степан Полторак. По его словам, мобилизация первых 50 тысяч человек начнется с 20 января и пройдет в два этапа – 24 и 26 тысяч украинцев. Что касается остальной мобилизации, окончательное решение еще не принято, но, в целом, до конца года может быть мобилизовано не более 104 тысяч человек.

630 115 человек стали внутренними переселенцами из районов проведения АТО в Донецкой и Луганской областях, а также из Крыма и Севастополя, сообщает Межведомственный координационный штаб по вопросам социального обеспечения граждан Украины, которые перемещаются из районов проведения антитеррористической операции и временно оккупированной территории.

1 800 000 000 евро дополнительной финансовой помощи намерена выделить Украине Европейская комиссия.

19 600 000 000 гривен составили недопоступления в общий фонд государственного бюджета в 2014 году. По оперативным данным Государственной казначейской службы, в общий и специальный фонды госбюджета поступило 406,9 млрд грн - 91,8% от планового показателя за этот период.

65 400 000 000 гривен прибыли до мая 2015 года обязан перечислить в государственную казну Национальный банк Украины, согласно закону о государственном бюджете Украины на 2015 год. Норма отчислений прибыли НБУ в госбюджет почти в 3 раза превышает прошлогодний показатель. В то же время, закон предусматривает возможность частичной отсрочки перечислений от НБУ на основании его обращения при согласовании с Министерством финансов.

Маргарита Андреева