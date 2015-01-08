Власти Франции мобилизуют 88 тысяч военных и полицейских
21:34, 08 января 2015Мир
4207 0
Власти Франции мобилизуют 88 тысяч сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности после нападения на офис сатирического журнала Charlie Hebdo.
REUTERS
Глава МВД Бернар Казнёв сообщил, что усилена охрана редакций СМИ, религиозных и государственных учреждений, школ, вокзалов, аэропортов, туристических достопримечательностей, передает BBC.
По словам министра, к настоящему моменту по делу о нападении на Charlie Hebdo задержаны девять человек.
Читайте такжеКарандаши, свечи и цветы: в Париже начинается митинг в память о жертвах Charlie Hebdo (фото, видео)
Ранее сообщалось, что двое основных подозреваемых в нападении на редакцию журнала ограбили бензозаправочную станцию на севере Франции и уехали в направлении Парижа
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter