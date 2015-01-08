Власти Франции мобилизуют 88 тысяч военных и полицейских

Глава МВД Бернар Казнёв сообщил, что усилена охрана редакций СМИ, религиозных и государственных учреждений, школ, вокзалов, аэропортов, туристических достопримечательностей, передает BBC.

По словам министра, к настоящему моменту по делу о нападении на Charlie Hebdo задержаны девять человек.

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Ранее сообщалось, что двое основных подозреваемых в нападении на редакцию журнала ограбили бензозаправочную станцию на севере Франции и уехали в направлении Парижа