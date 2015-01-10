Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО обесточены 20 населенных пунктов
14:10, 10 января 2015Общество
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Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО обесточены 20 населенных пунктов.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
«Вследствие обстрелов террористов в зоне антитеррористической операции обесточены 20 населенных пунктов, частично без электричества остаются Авдеевка, Донецк и Горловка», - сказал он.
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Кроме того, по словам Андрея Лысенко, в Луганской области поврежден подводящий газопровод - без газоснабжения остались Чернухино, Трехизбенка, Кряковка и Сокольники.
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