 Из-за обстрелов боевиков в зоне АТО обесточены 20 населенных пунктов.

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

«Вследствие обстрелов террористов в зоне антитеррористической операции обесточены 20 населенных пунктов, частично без электричества остаются Авдеевка, Донецк и Горловка», - сказал он.

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Кроме того, по словам Андрея Лысенко, в Луганской области поврежден подводящий газопровод - без газоснабжения остались Чернухино, Трехизбенка, Кряковка и Сокольники.