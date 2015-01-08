Геращенко: на сайте по сбору данных о террористах обработаны данные о 9 тысячах боевиков

Об этом сообщил народный депутат Антон Геращенко на своей странице в соцсети. «Несколько недель назад я презентовал проект по сбору данных о террористах и сепаратистах созданной группой единомышленников для помощи в работе МВД и СБУ - сайт «Миротворец»», - написал он.

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«По состоянию на 7 января на сайте собрана и обработана информация о 9 тысячах террористов и их сообщников. И это только начало», - подчеркнул Антон Геращенко.

Он отметил, что «сайт «Миротворец» наделал немалый переполох в террористических и сепаратистских кругах. По информации, собранной сайтом «Миротворец», на блокпостах при выезде из зоны АТО были задержаны около 150 террористов и их пособников, думавших, что их художества никому не известны».

Кроме того, Антон Геращенко сообщил, что одними из самых активных добровольных помощников сайта стали думающие граждане России, которые начали массово отсылать на электронную почту сайта сведения о российских террористах-наемниках и российских военнослужащих, которых они нашли в российских соцсетях и форумах. «Благодаря помощи российских друзей Украины мы теперь располагаем списками личного состава целого ряда подразделений российских вооруженных сил, без объявления войны вторгшихся на территорию Украины и убивающих наших сограждан», - подчеркнул он.

«Эти списки будут доказательством развязывания агрессивной войны Путиным на будущем Международном трибунале по преступлениям России в Украине», - добавил Антон Геращенко.

По его словам, после презентации сайта «Миротворец» им заинтересовались иностранные спецслужбы - ЦРУ, ФБР, европейские разведки и контрразведки.

«Причина проста - цивилизованные страны, черпая с сайта «Миротворец» информацию о пророссийских боевиках-террористах, будут создавать свои базы данных подозрительных лиц и лиц, которых необходимо обезвреживать и изолировать от общества», - пояснил Геращенко.

По мнению Антона Геращенко, «в будущем сайт превратится во что-то наподобие венского Центра Симона Визенталя, который начиная с конца сороковых годов и до теперь занимается отслеживанием и отловом нацистских преступников».

Работа сайта «Миротворец» основана на объединении усилий волонтеров. «Поэтому просьба для всех, кто проникся идеей создания нашего Украинского центра фиксации и поиска российско-нацистских преступников, - прошу помогать и материально, перечисляя деньги на карту номер 5168-7423-3652-6615», - призвал Антон Геращенко.