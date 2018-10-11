Bloomberg: Украину спасет оружие и Bitcoin

Электронная валюта дает надежду на появление более прозрачного и честного бизнеса в стране.

Место в центре Киева, где когда-то стоял памятник Владимиру Ленину, теперь в состоянии упадка. Пьедестал остался, но он покрыт граффити. А лестница окрашена голубым и золотым цветами украинского флага.

Когда участники протестов свергли памятник советскому вождю в декабре 2013 года, пустой пьедестал служил напоминанием разрыва Украины с ее советским прошлым. Но с конца сентября на месте появился своеобразный новый «резидент». Если навести смартфон на пьедестал, специальное приложение покажет в добавленной реальности человека, которая, по мнению некоторых, символизирует будущее страны. Это Сатоши Накамото, таинственный изобретатель Bitcion.

«Он может оказаться украинцем», - сказал Bloomberg глава киевского инкубатора Startup.Network и соучредитель Satoshi Nakamoto Republic Александр Сорока.

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Именно последняя организация устанавливает виртуальные памятники Накамото по всему миру. Сорока планирует установить реальную статую в виде изобретателя Bitcoin, если получит должную поддержку. Никто не знает, кто такой Накамото и как он или она выглядит. Поэтому виртуальный памятник – это сплетение трех людей с разным оттенком кожи и ногами работа. По словам главы украинского инкубатора, виртуальная валюта очень четко служит украинским гражданам, которые исторически не доверяют государству.

До революции на Майдане украинский криптовалютний сектор находился в подполье, скрываясь от жадных глаз спецслужб тогдашнего президента Виктора Януковича. Участники протестов свергли его режим в 2014 году, но страна до сих пор переживает трудности из-за войны с силами России. Украинская валюта в 2015 году рекордно обвалилась в соотношении к доллару США и оставалась ослабленной на протяжении последних нескольких лет. А тем временем, компании из Кремниевой долины активно открывают офисы в Киеве, пользуясь дешевой стоимостью аренды и большим количеством квалифицированных работников. Около 100 тысяч инженеров из Украины работают удаленно на компании в американской Кремниевой долине. А еще тысячи делают то же самое, но на условиях фриланса. Вряд ли можно представить лучшую среду для подъема электронных валют вроде Bitcoin.

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В Украине, где средняя месячная зарплата составляет около 300 долларов, функционируют 25 криптовалют с ежедневной торговлей на 1,9 миллион долларов. Сотни реальных бизнесов принимают подобные Bitcoin электронные деньги. Издание пишет, что один из украинских мэров приобрел для своих избирателей криптомонеты блокчейн-компании Cardano's Ada. Также на одном из киевских рынков принимают платежи в 11 криптовалютах. А новоиспеченные богачи, которые заработали на торговле электронными деньгами, теперь разъезжают по Киеву на Porsche, Lamborghini и Bentley, которые раньше могли позволить себе только олигархи.

Новое богатство заметно и приветствуется многими. Ведь оно дает проблеск надежды на более зажиточное будущее в той части мира, где оптимизма почти нет. Издание пишет, что анархисты имеют много общего с негосударственным Bitcoin. А Украина в свою очередь имеет большую историю анархии.

«Речь идет о недоверии к государству», - сказал молодой депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак.

По словам политика, борьба против угнетения правительства – «это то, чем украинцы занимаются уже тысячу лет». В первые дни революции на Майдане Мушак руководил майнингом криптовалют в Киеве и вкладывал заработанные деньги в движение протестов. Электронная валюта тратилась на покупку еды и средств защиты от спецслужб Януковича. Получив должность депутата парламента в 2014 году, он стал первым, кто задекларировал криптоактивы. Теперь Мушак ведет кампанию по регуляции криптовалют. По его мнению, это необходимо сделать, чтобы оставить богатство от торговли виртуальными деньгами в пределах Украины. Поэтому политик предлагает ввести налог 5% на доход от «виртуальных активов». При этом, правительство будет лишь присматривать за потоками электронных валют, но не будет вмешиваться в процесс их обмена.

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После падения СССР в 1991 году быстрая и нерегулируемая приватизация привела к тому, что почти все украинское богатство, инфраструктура и ресурсы попали в руки небольшой группы олигархов, которые смогли таким образом де-факто поделить страну между собой. Эти бизнесмены фактически продолжают свое феодальное правление. Многие подкрепляет свою финансовую монополию физической силой и политическим влиянием, чтобы быть вне закона. Почти все олигархи пытаются защитить свое богатство, инвестируя в недвижимость в Европе или перечисляя крупные суммы на счета в офшорах.

Сторонники блокчейн-технологии говорят, что она может помочь стране избавиться от наиболее вредных привычек, сделать людей богаче, а финансовую систему более эффективной, привлекательной и защищенной. Революция многое изменила в Украине, но она не поколебала суть структуры власти. А блокчейн известен тем, что создает не только хаос, но и оптимизм. Бизнес-климат в Украине «лишь немного менее опасен», чем он был во времена анархии в начале 1990-х годов, - говорит основатель киевской криптовалютной сообщества Михаил Чобанян. Но и возможности такие же.

«Мы в пятерке лидеров в измерении коррупции. У нас война. Экономика разбита. Поэтому я хочу сказать, что нам абсолютно нечего терять», - сказал Чобанян.

Роман Сульжик выступает партнером в финансовой блокчейн-компании Distributed Lab. Он вернулся в Украину в 2015 году после 30 лет за рубежом, чтобы помочь наладить дела после революции.

«Богачи 90-х хорошо умели прятать трупы. А эти новые ребята, среди их навыков – программирование на Phyton и способность брать на себя риски», - сказал он.

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На встрече криптообщества в Одессе на входе стоят суровые охранники. В недавние годы компании, которые занимаются виртуальной валютой, пережили ряд рейдов. Порой это происходило насильственным способом и завершалось потерей активов на сотни тысяч долларов. В декабре 30 бойцов СБУ ворвались в дом 28-летнего основателя сайта ForkLog Анатолия Каплана. У него изъяли компьютеры и личные вещи, а также 250 тысяч долларов в криптовалюте. Самого Каплана задержали и допросили в то время, как СБУ обыскивало офис ForkLog, откуда бойцы спецслужбы вынесли все компьютеры и бутылку рома.

Каплан, который переехал в Одессу из российского Новосибирска в 2012 году, говорит, что хорошо понимал, насколько нехорошая репутация у сферы, которой он занимается.

«Криптовалюта, Bitcoin – они просто магнит для людей, которые отмывают деньги», - пояснил он, добавив, что его дела были чистые.

По словам Каплана, СБУ вернули лишь часть его собственности. Но он добавил, что такие рейды – это норма для бизнеса в Украине. После этого он вместе с несколькими членами своей компании переехал в Тель-Авив и не планирует возвращаться в страну.

Часто рейды происходят из-за обоснованных и не очень подозрений, что те или иные компании используют криптовалюту для финансирования российских террористов в так называемых «ДНР» и «ЛНР». Издание отмечает, что пророссийские силы действительно используют Bitcoin. В марте украинские правоохранители сообщили, что закрыли 400 майнинговых операций, которые отсылали средства в Донецк.

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В США или Великобритании о криптовалютах часто говорят как о веселом способе спасения от апокалипсиса. Идея о том, что блокчейн может исправить все, стало уже шуткой. Но в Украине, где четыре года войны создали немало апокалиптических эпизодов, бизнес-сообщество действительно надеется, что может хотя бы криптовалюта сможет оживить ситуацию.

В течение некоторого времени Украина живет в двойственной реальности, где старые и новые методы ведения бизнеса смешались. Аграрную экономику с наличными не просто превратить в ту, которая активно использует блокчейн. Но определенный прогресс все же состоялся. С 2017 года администрация Порошенко работает с американской блокчейн-компанией BitFury Group Ltd для шифрования правительственных данных. В сентябре Мушак представил в парламенте свой законопроект о криптовалютах, а украинские регуляторы постепенно начинают понимать идею о выводе их из «серой зоны» в легальный финансовый мир.