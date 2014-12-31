В МИДе назвали возможную причину авиакатастрофы в Конго, в которой погибли 5 украинцев

Причиной падения Ан-26 в ДР Конго могла стать гроза.

Об этом в эфире телеканал "112 Украина" заявил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис.

"По той информации, что мы имеем, к катастрофе могла привести грозовая активность, которая была в этот день и, судя по всему, самолет попал в грозовую активность и вследствие этого потерпел крушение", - сказал он.

Перебийнис добавил, что тела украинцев найдены, сейчас на месте катастрофы работает комиссия гражданской авиации и врачи.

"Поскольку у нас там нет дипломатического представительства, есть только в Кении, и наше посольство в Бельгии по совместительству выполняет обязанности в этой стране, поэтому немного осложнена работа", - добавил он.

Напомним, в авиакатастрофе Ан-26 в ДР Конго погибли 5 украинцев. С 2000 года в Демократической Республике Конго в составе миротворческих сил ООН находится миротворческий контингент.