Пел под фонограмму и пил водку: хейтеры раскритиковали Энрике Иглесиаса после концерта в Киеве

В Facebook рассказали о концерте Энрике Иглесиаса в Киеве.

Сценарист и редактор Татьяна Щербина на своей странице в Facebook заявила, что испанский певец Энрике Иглесиас на концерте в Киеве пил водку вместо исполнения песен.

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"Ждать артиста три часа при +6 ºС на стадионе – еще то удовольствие. Уже на второй песне у нас возник вопрос – а стоило ли ждать? Почему?! Потому что артист не пел. Он пил водку на сцене, что-то мычал, говорил на разных языках (на украинском не сказал ни слова, даже для приличия), но практически не пел. А когда пел, то так невпопад и так мерзко, что лучше б не пел", – отметила она.

По словам пользовательницы, на 27-й минуте она покинула стадион.

"Вместе с нами с "Олимпийского" выходили сотни людей, которые, как и мы, задавались вопросом "Що це було?". Хороший бек-вокал, фонограмма и не более. Были песни, в которых артист пел (это сложно назвать пением) три-четыре фразы. Даже микрофон не утруждался подносить ко рту..." – рассказала она.

Информацию подтвердили другие пользователи. "Это было именно так, как вы сказали. Нам повезло, что билеты подарили. Иначе было бы очень грустно, так как это было ужасно", – написала Kseniya Goncharova. "Моим ребятам понравилось! Реально, пил на сцене, люди уходили рано, но мои были до конца!" – прокомментировала Lunina Galina. "Судя по видео, он реально угашенный чем-то", – отметила Hanna Poliakova.